«Biathlon»-Frauen übertrumpfen am Wintersport-Sonntag alles

Quotennews

Ab 09:30 Uhr hieß es im Ersten, Fernbedienung zur Seite legen, es kann der Wintersport genossen werden!

Den Anfang des ersten Wintersport-Sonntags im neuen Jahr machten die «Slalom»-Frauen aus Kranjska Gora. Vor noch etwas spärlichen 0,66 Millionen Zuschauern holte Petra Vlhová vor der Deutschen Lena Dürr und der US-Amerikanerin A.J. Hurt den Sieg. Der Marktanteil von 9,4 Prozent sollte der einzige einstellige Wert des gesamten Wintersport-Sonntags bleiben. Die jüngere Zuschauerschaft belegte mit 0,11 Millionen immerhin 6,4 Prozent. Weiter ging es mit dem «Rodel»-Weltcup der Männer, im Einsitzer gewinnt der Deutsche Max Langenhan vor Dominik Fischnaller (IT) und Kristers Aparjods (LVA). Mit 1,08 Millionen Zuschauern war damit die erste Reichweiten-Marke geknackt, die junge Zuschauerschaft steigerte sich auf 0,17 Millionen. Die Marktanteil kletterte auf 13,8 und 9,7 Prozent.Um 11:30 Uhr übersprang das Erste dann mit dem «Biathlon»-Weltcup und 4x7,5km-Staffel der Männer aus Oberhof direkt die 2-Millionen-Marke und holte 3,99 Millionen Zuschauer ab. Der Marktanteil explodierte regelrecht auf 31,7 Prozent, während die jungen Zuschauern mit 0,78 Millionen Jüngeren und 26,9 Prozent am entsprechenden Markt einen Volltreffer landeten. Mit null Fehlern gewinnen die Herren aus Norwegen vor Deutschland (1 Fehler) und den ebenfalls fehlerfreien Italienern. Danach gönnte sich das Wintersport-Publikum sichtlich eine kleine Pause, mit den nächsten Bildern der «Slalom»-Frauen und der Team-Staffel der «Rodler» ging das Interesse zurück auf 3,06 Millionen Zuschauern und 0,47 Millionen Jüngere.Dabei blieb es jedoch dann auch, um 13:45 Uhr hielt der «Slalom» der Herren aus Adelboden das Interesse bei 3,08 Millionen Zuschauern und damit bei 21,6 Prozent des Marktes. Die junge Zuschauerschaft steigerte sich auf 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen, hier waren erneut überzeugende 16,2 Prozent möglich. Das alles übertreffende Highlight lieferten dann jedoch die «Biathlon»-Damen in der 4x6km-Staffel, ebenfalls aus Oberhof. Grandiose 4,54 Millionen Zuschauer verfolgten den Sieg der Französinnen vor den ebenfalls fehlerfreien Norwegerinnen. Mit 29,4 Prozent am TV-Markt gelang der nächste grandiose Wert des Wintersport-Tages. Bronze ging vor 0,82 Millionen jungen Fernsehenden an Schweden, der Reichweite entsprechen 23,8 Prozent am entsprechenden Markt. Die deutschen «Biathlon»-Damen wurden mit drei Fehlern lediglich fünfte.