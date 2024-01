«Wer isses?»: ProSieben adaptiert Cordens Line-up-Rubrik

TV-News

Für eine Primetime-Show, die auf James Cordens «Late Late Show»-Segment basiert, hat ProSieben Ralf Schmitz und Chris Tall verpflichtet.

ProSieben hat eine neue Primetime-Show angekündigt, die Steven Gätjen im Frühjahr 2024 moderieren wird. Sie trägt den Titelund basiert auf dem Show-Segment „Line-up“ aus James Cordens «The Late Late Show», die von CBS Studios und Fulwell 73 produziert und international mit den «Line-up»-Formatrechten von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird.In der Sendung treten zwei Teams gegeneinander an, um einem unbekannten Kandidaten auf die Schliche zu kommen. Die prominenten Duos, die jeweils von Chris Tall und Ralf Schmitz angeführt werden, müssen versuchen, allein anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten der Teilnehmer zu erraten. Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt gleichzeitig das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock. Dabei kommt es darauf an, sich nicht vom ersten Eindruck verleiten zu lassen.Die deutsche Adaption produziert Tresor TV. In Frankreich lief der erste internationale Ableger unter dem Titel «Visual Suspect» bei TF1. Auch hierzulande gab es mit «Das große Menschenraten» im vergangenen Herbst in der ARD-Mediathek eine ähnliche Format-Idee, in der Aurel Mertz zu sehen war. Dabei handelte es sich aber um eine halbstündige Gameshow.