VOD-Charts

«The Gentlemen» übertrumpft alle andere Streamingtitel, doch die beiden Filme sind nicht weit entfernt. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz?

Nach wie vor ist die Serieder Streamingkönig beim Marktführer Netflix, zwischen dem 11. und 17. März wurden die acht Folgen über 134 Millionen Stunden abgerufen. Das ist im Vergleich zur Vorwoche eine Steigerung um über 50 Millionen, was daran liegt, dass die Serie in jenem Zeitraum erst vier Tage auf Abruf bereitstand. Netflix wies für die erste vollständige Woche 20,1 Millionen Views aus (+7,9 Mio.). Dahinter reihte sich aber keine Serie ein, sondern der mit «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown besetzte Fantasy-Film, der Angaben des kalifornischen Streamingdienstes zufolge 93,2 Millionen Stunden geschaut wurde. Umgerechnet auf die Laufzeit sprangen damit 50,8 Millionen Views heraus.Ein weiterer Film mit weiblicher Hauptrolle reichte an die View-Anzahl von «The Gentlemen» heran. Passend zum Saint Patrick‘s Day ist Lindsay Lohan seit dem 15. März inzu sehen, der nur an den ersten drei Tagen seiner Verfügbarkeit 30,6 Millionen Sehstunden und damit 19,5 Millionen Sichtungen sammelte. Auch im globalen Vergleich dominieren die beiden Streifen die Film-Charts der Plattform. «Irish Wish» schaffte es in 85 Ländern in die Netflix-Top10, bei «Damsel» waren es sogar 93 Länder.So überrascht es nicht, dass auch im DACH-Raum «Damsel» und «Irish Wish» die Topplatzierungen der Film-Liste belegen. Sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicherte sich «Damsel» zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz, «Irish Wish» debütierte jeweils auf Rang zwei. In Deutschland und Österreich herrschte im Filmbereich Einigkeit über die vertretenen Titel. Auf den Plätzen drei und vier folgtenund, letzterer war in der Schweiz ebenfalls auf Rang vier vertreten. Darüber hinaus war die Regiearbeit von Michael Noer aus dem Jahr 2017 nur in Luxemburg unter den zehn beliebtesten Filmen.In Deutschland ging es mitundweiter, auchdurfte nicht fehlen. Während hierzulandeauf dem neunten Platz ins Ziel kam, belegte der Titel in Österreich Rang sechs und in der Schweiz den fünften Platz. Weitere Plätze füllenundin Deutschland und Österreich. In der Schweiz sind stattdessen(Platz 7) und(Platz 10) vertreten.