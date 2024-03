E! kündigt Gastjuroren bei «OMG Fashun» an

US-Fernsehen

Zu den Stars dieser Staffel gehören Phaedra Parks, Tommy Dorfman, Pretty Vee und mehr.

Die bahnbrechende Stil-Ikone Julia Fox und der renommierte Image-Architekt Law Roach moderieren die neue exzentrische Modedesign-Wettbewerbsserie, die am Montag, den 6. Mai um 21.00 Uhr mit zwei halbstündigen Episoden am Stück Premiere hat. Weitere Episoden werden wöchentlich ausgestrahlt.Handarbeit ist die neue Haute Couture bei «OMG Fashun». Julia inspiriert Modepioniere dazu, traditionelle Stilkonventionen umzustoßen, Regeln zu brechen und Coolness neu zu definieren. In jeder Folge werden drei Disruptoren herausgefordert, einen grenzüberschreitenden Look zu kreieren, der von Fox' wunderbar kühnem Verstand geboren wurde. Unter Verwendung von Materialien und Techniken, die die so genannten "Gatekeeper" der Modebranche in Verlegenheit bringen würden, müssen die Kandidaten in einem Wettlauf gegen die Zeit ihre unkonventionellen Ensembles für die Jury, bestehend aus Fox, Roach und einem wechselnden Gastjuror, zusammenstellen und stylen. Der Disruptor mit dem auffälligsten, unerwartetsten und innovativsten Look wird zum Gewinner des Wettbewerbs gekürt.Zu den modebewussten und außergewöhnlichen Gastjuroren gehören der «The Traitors»- und «Married to Medicine»-Star Phaedra Parks, die Komikerin Pretty Vee, die Drag-Legende Violet Chachki, die Schauspielerin Tommy Dorfman, das Model und die Social-Media-Sensation Wisdom Kaye, die Chefredakteurin der Zeitschrift Nylon, Lauren McCarthy, der Theaterproduzent Jordan Roth und Julia Fox' Stylistin Briana Andalore. In jeder Folge werden drei Künstler dabei begleitet, wie sie ein thematisches Design für ihre ultimative Muse, Julia Fox, entwerfen. Der Gewinner jeder Woche erhält einen Geldpreis von 10.000 Dollar und wird von Fox modelliert.