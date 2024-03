Max bestellt erste französische Serien

International

«Black Lies» und «Maliditos» werden auf dem Streaming-Dienst starten.

Auf dem Séries Mania Festival stellten Clément Schwebig (President, Warner Bros. Discovery, Western Europe & Africa), Vera Peltekian (VP, Original Production, Max France) und Clémentine Bobin (Director, Scripted Original Production, Max France) die Grundprinzipien der französischen Max Original Produktion vor und gaben einen Einblick in die Projekte, die derzeit für die Streaming-Plattform produziert werden, die 2024 in Frankreich an den Start gehen wird."Mit unserer einzigartigen Storytelling-Expertise wird Warner Bros. Discovery auf Max eine große Bandbreite an Inhalten für alle Zielgruppen anbieten. Mit unseren französischen Originalproduktionen wollen wir Max fest auf dem französischen Markt verankern und ein sehr anspruchsvolles Serienpublikum erreichen. Unser Ziel im Bereich der Originalproduktionen ist ehrgeizig und wir werden Drehbücher, Dokumentarfilme und ungeschriebene Werke abdecken", so Clément Schwebig.Der von StudioFact Stories in Zusammenarbeit mit June Films produzierte Psychothriller(Start 2024) wird von Just Philippot («Der Schwarm») inszeniert und von Fanny Burdino, Jean-Baptiste Delafon, Samuel Doux und Alexandre Kauffmann geschrieben. Die Geschichte basiert lose auf dem Sachbuch La Mythomane du Bataclan von Alexandre Kauffmann.Es ist die Nacht der Anschläge in Paris. Christelle steht wie das ganze Land unter Schock. Am nächsten Morgen findet sie schnell Kontakt zu einer Gruppe von Opfern, und als die Idee aufkommt, eine Selbsthilfegruppe für die Überlebenden zu gründen, ist Christelle maßgeblich daran beteiligt. Doch bald wird klar, dass ihre Verbindung zu der Tragödie nicht so ist, wie es scheint, und sie droht, ein Netz aus Lügen zu entwirren. Nach einer wahren Begebenheit.In(7 Folgen) kämpfen die Anführerin einer Zigeunersiedlung in Südfrankreich und ihre beiden Söhne um die Rettung ihrer Sippe, die von den steigenden Fluten vertrieben zu werden droht. Um zu überleben, müssen sie die Grenzen der Legalität überschreiten und sich ihren Weg durch eine dunkle und gefährliche Welt bahnen... und dabei das unausgesprochene Geheimnis lüften, das ihre Familie seit sieben Jahren verfolgt. Produziert wird der actiongeladene Thriller von White Lion Films (Eve Muller und Noor Sadar).wurde von Fédération Studios produziert und von Noé Debré und Benjamin Charbit frei nach den Memoiren der Rabbinerin Delphine Horvilleur verfilmt. Léa, 28 Jahre alt, ist eine der wenigen Rabbinerinnen in Frankreich: zarte Schultern, große Verantwortung, denn sie muss im Labyrinth der kleinen und großen Fragen des Lebens Antworten finden. Aber wie kann sie anderen den Weg weisen, wenn sie selbst mit den Grundfragen von Liebe, Familie und Sinnsuche zu kämpfen hat?