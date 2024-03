Disney+ verfilmt Wiener Kongress als rauschhafte Party

TV-News

In Österreich und Ungarn laufen aktuell die Dreharbeiten für die sechsteilige Serie «Vienna Game», die unter anderem mit Heike Makatsch, Marlene Tanczik, Daniel Donskoy und Rufus Beck hochkarätig besetzt ist.

Der Streamingdienst Disney+ hat mitdie nächste lokal produzierte Original-Serie angekündigt. Die sechsteilige Reihe, die sich um den berühmt-berüchtigten Wiener Kongress von 1814 dreht, der als opulente, neun Monate andauernde und rauschhafte Party in die Geschichte eingegangen ist, wird aktuell in Österreich und Ungarn gedreht. Während Napoleon Bonaparte nach Elba verbannt ist, feiern und verhandeln Könige und Kronprinzen, Minister und Spione, adlige Damen und Mätressen, Glücksritter, Erfinder, Künstler und Konkubinen in Wien. Hier entscheidet sich das Schicksal Europas auf der Tanzfläche und im Boudoir. Federführend gestalten den Kongress Delegationen aus England, Russland, Österreich, Preußen und Frankreich – mit starken Frauen, die ihren Einfluss geltend machen, um die Friedensgespräche (in die richtige Richtung) zu lenken. Disney+ verspricht „ein politisches Spiel um Glück, Geld, Liebe und Macht vor der spektakulären Kulisse Wiens“.Vor der Kamera stehen unter anderem Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Vladimir Burlakov, Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Louis-Do de Lencquesaing, Ben Miles, Axel Milberg, Roxane Duran, Rufus Beck, Jakob Diehl, Catrin Striebeck, Trystan Pütter sowie Heike Makatsch. Produzentin und Co-Creator der sechsteiligen Serie ist Bettina Kuhn für die Wiener Satel Film, das Drehbuch stammt von Creator und Autor Stefan Brunner. Regie führt Hannu Salonen. Für das Kostüm-Design hat man die renommierten Modeschöpferin Susanne Bisovsky verpflichtet.„Was kann es für ein besseres Thema für einen Wien verehrenden Schweizer und eine leidenschaftliche Wienerin geben als den ‚Wiener Kongress‘?“, fragt Produzentin Bettina Kuhn und erklärt: „Wir hatten sofort ein Bild, eine ziemlich genaue Vorstellung. Unser Wunsch war, der Stadt eine filmische Hommage zu widmen, satirisch und dennoch liebevoll, diesem Wien, das vor 200 Jahren ein wahrer Schmelztiegel war, dessen Bewohner vielsprachig, gewandt und den schönen Künsten zugetan waren. Und weil wir eben gar so enthusiastisch und durchaus übertrieben in unserer Wien-Verehrung sind…haben wir uns einen finnischen Regisseur gesucht. Hannu Salonens Humor ist die ideale Ergänzung. Mit Disney+ schließlich haben Stefan Brunner und ich den prädestinierten Partner gefunden, der uns ohne Wenn und Aber zur Seite steht und unterstützt.“Benjamina Mirnik-Voges, VP Original Productions, The Walt Disney Compamy GSA, fügt an: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Bettina Kuhn und dem großartigen Team der Satel Film dieses pointiert raffinierte und optisch opulente Kunstwerk umsetzen können. Auch 200 Jahre später ist dennoch die Erkenntnis, dass die Zukunft vieler in den Händen einiger weniger Mächtiger liegt, so schockierend aktuell wie sie nur sein könnte. Wir können kaum erwarten, diese einzigartige Serie dem Publikum zu präsentieren.“