«The Hunting Wives»: Neue Gesichter unter Vertrag

US-Fernsehen

Für die neue Serie des Pay-TV-Senders Starz hat man Chrissy Metz und Katie Lowes verpflichten können.

STARZ hat bestätigt, dass Chrissy Metz («This Is Us»), Jaime Ray Newman («Dopesick»), Katie Lowes («Inventing Anna») und George Ferrier («One of Us Is Lying») werden neben den bereits angekündigten Malin Åkerman, Brittany Snow, Dermot Mulroney und Evan Jonigkeit zu den Hauptdarstellern der kommenden Dramaseriegehören. Die Produktion der spannenden neuen Serie hat in Charlotte, North Carolina, begonnen.Metz wird Starr spielen, die Mutter von Abby, einer stolzen Frau aus der Arbeiterklasse und überzeugten Christin. Obwohl sie in der Kirche aktiv ist und ihre Tochter mit dem Star-Point Guard Brad ausgeht, ist sie in der High-Society-Welt der Hunting Wives nicht willkommen. Folglich wird sie mit Brads Mutter Jill heftig aneinandergeraten. Newman wird Callie verkörpern, die mit dem mächtigen Sheriff Jonny verheiratet ist und selbst ein Kraftpaket ist. Sie ist eine erstaunliche Scharfschützin und die zweite im Bunde der Hunting Wives (gleich nach Margo). Aber sie ist auch sehr in Margo verliebt und eifersüchtig auf Sophies neu gewonnenen Einfluss.Lowes ist Jill. Die Frau von Reverend Clint und die Königin der Megakirche. Aber sie ist in einer lieblosen Ehe gefangen, was dazu führt, dass sie sich zu sehr in das Leben ihres Sohnes Brad einmischt. Und wie wir bald herausfinden werden, wird sie alles tun, um ihn zu beschützen. Ferrier schlüpft in die Haut von Brad. Nach außen hin ist Brad der perfekte texanische Junge - reich, gut aussehend und sportlich mit einer glänzenden Zukunft. Aber hinter verschlossenen Türen hütet Brad viele Geheimnisse - einschließlich einer emotional inzestuösen Beziehung zu seiner Mutter Jill und einer Affäre mit einer der besten Freundinnen seiner Mutter.«The Hunting Wives» basiert auf dem Roman von May Cobb, der die Geschichte von Sophie und ihrer Familie erzählt, die von der Ostküste in den tiefen Osten von Texas ziehen, wo sie dem unwiderstehlichen Charme der Gesellschaftsdame Margo Bank erliegt - und ihr Leben von Besessenheit, Verführung und Mord bestimmt wird.