NBC bringt «The Wall» & Co. zurück

US-Fernsehen

«Password» und «Weakest Link» ergänzen «America’s Got Talent».

NBC ist die Sommer-Heimat für die Olympischen Spiele in Paris und für Wettkämpfe, bei denen es um viel Geld geht, mit einer Reihe von wiederkehrenden, beliebten Sendungen, darunter «America's Got Talent», «American Ninja Warrior», «Password», «The Wall» und «Weakest Link». Mit einem völlig neuen Programm neben den Sommerspielen will NBC seine Dominanz im Sommer für 13 Jahre in Folge ausbauen.Zum Auftakt des Sommers wirdab Dienstag, 2. April, um 21.00 Uhr neue Episoden ausstrahlen und ab 20. Mai auf den Montag verlegt.wird außerdem zwei Specials ausstrahlen, darunter eine Meisterschaft für Frauen am 12. Mai um 21.00 Uhr und eine Meisterschaft für Paare am 27. Mai um 20.00 Uhr.startet am 28. Mai, gefolgt von neuen Folgen von. Di Showwird am 3. Juni mit einer neuen Staffel fortgesetzt, währendam 1. Juli wieder auf dem Programm steht.Die 19. Staffel von «America's Got Talent» kehrt mit einer neuen Gruppe von aufstrebenden Künstlern zurück, die um den ultimativen Preis von 1 Million Dollar kämpfen. Der ausführende Produzent Simon Cowell kehrt in die hochkarätige Jury zurück, die aus der weltweiten Modeikone Heidi Klum, dem bei den Fans beliebten Komiker Howie Mandel und der gefeierten Schauspielerin und internationalen Superstar Sofia Vergara besteht. Der dynamische Terry Crews kehrt als Gastgeber zurück. Diese Staffel verspricht einige der wildesten Acts, die jemals auf der «AGT»-Bühne standen.Die Olympischen Spiele 2024 finden vom 26. Juli bis 11. August in Paris statt. NBC wird die Olympia-Fans mit mindestens neun Stunden täglicher Berichterstattung über die spannendsten Ereignisse des Tages versorgen. Zum ersten Mal bei den Sommerspielen wird Peacock jede Sportart und jedes Ereignis, einschließlich aller 329 Medaillenwettbewerbe, übertragen und damit den Fans das umfassendste olympische Angebot in der Geschichte der US-Medien bieten. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden die 19. olympischen Spiele von NBC sein. NBCUniversal besitzt die US-Medienrechte an den Olympischen Spielen bis 2032.