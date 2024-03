«Kitchen Impossible» mit stärkstem Wert in der Zielgruppe seit knapp einem Jahr

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt schnitt man ähnlich ab wie zuletzt, doch die jüngeren legten deutlich eins drauf und machten mehr als zwei Prozentpunkte gut.



beendet. Nun setzte der Sender auch weiter noch auf Wiederholungen des Formats. Waren in den vergangenen Wochen noch um die 0,70 Millionen Interessenten mit von der Partie gewesen, so landete man gestern mit einer alten Folge noch bei 0,55 Millionen. Zudem sank der Marktanteil auf mäßige 2,0 Prozent. Die 0,16 Millionen Werberelevanten fielen ebenfalls von zuletzt 3,3 auf nun maue 2,6 Prozent zurück.





In der aktuellen Staffel vonstand gestern die „Baltic-Edition“ an, für welche sich Tim Mälzer mit Matthias Diether im Baltikum duellierte. In Tallin fand Mälzer feuergebrannten Lauch mit gepökeltem Elch sowie Jakobsmuscheln mit Rettich vor. In Riga musste er zudem ein lettisches Gerstenrisotto zubereiten, während Diether in der lettischen Hauptstadt direkt zwei traditionelle Gerichte kochen musste. In Vilnius folgte dann für ihn noch das Nachkochen einer modern interpretierten Rinderroulade.In der vergangenen Woche hatten sich 0,95 Millionen Fernsehende passable 4,0 Prozent Marktanteil gesichert. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren waren gute 7,8 Prozent Marktanteil zustande gekommen. Mit 0,96 Millionen Interessenten hielt man sich auf einem ähnlichen Niveau wie in der Woche zuvor. Gemessen wurde ein solides Resultat von 4,3 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,50 Millionen Umworbenen so stark vertreten wie seit einem Monat nicht mehr. Zudem schob man sich mit starken 10,2 Prozent Marktanteil erstmals seit Anfang April 2023 wieder in den zweistelligen Bereich.Kabel Eins hatte in der Vorwoche die Ausstrahlung der neusten Staffel von <