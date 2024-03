«The Voice Kids» startet deutlich unter dem Niveau des Vorjahres

Quotennews

An den Coaches hatte sich in diesem Jahr nichts geändert, dafür aber an den Quoten der ersten Blind Auditions, welche gegenüber 2023 deutlich zurückgegangen sind.



In Sat.1 startete gesternin die 12. Staffel. Wie auch in den beiden Jahren zuvor nehmen wieder Lena Meyer-Landrut, Álvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michael „Michi“ Beck und Smudo auf den roten Stühlen Platz. Sie sind alle schon alte Hasen und wissen genau, auf was sich achten müssen, wenn sie mit dem Rücken zur Bühne sitzen und den jungen Talenten lauschen. Im richtigen Moment wird der Buzzer gedrückt und dann bleibt nur noch zu hoffen, dass das Talent sich auch für das eigene Team entscheidet.Im Jahr zuvor war die Staffel vor 1,77 Millionen Fernsehenden und mit hohen 6,8 Prozent Marktanteil angelaufen. 0,61 Millionen Jüngere hatten für eine starke Quote von 11,2 Prozent gesorgt. Gestern saßen 1,32 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, was zeigt, dass der Sender nicht mit den Vorjahreswerten mithalten kann. So musste sich Sat.1 mit einem guten Marktanteil von 5,4 Prozent zufriedengeben. Die 0,40 Millionen Umworbenen landeten bei einem hohen Resultat von 8,1 Prozent.Eine Neuerung an der Castingshow gibt es allerdings: Ab diesem Jahr läuft im Anschluss, welche zeigt, was hinter den Kulissen vor sich geht. Chiara Castelli, welche selbst schon an der Show teilgenommen hat, spricht nicht nur mit den Coaches, sondern auch mit besonderen Kandidaten der vergangenen Jahre. Mit 0,52 Millionen Neugierigen sowie mageren 3,0 Prozent Marktanteil war der Einstand nicht sonderlich erfolgreich, doch das Format gibt es auch vorab online schon zu sehen. Die 0,18 Millionen Werberelevanten landeten bei einem akzeptablen Resultat von 4,8 Prozent.