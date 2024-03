Joshua Jackson für Ryan Murphy-Serie verpflichtet

US-Fernsehen

Der Schauspieler übernimmt die Rolle in dem Drama «Dr. Odyssey».

Der erfolgreiche Schauspieler Joshua Jackson hat eine neue Rolle. Er wird in der neuen Ryan Murphy-Seriemitspielen. Details zur Handlung werden noch unter Verschluss gehalten. Murphy schreibt die Serie für den US-Sender ABC, der das Drama in der kommenden Saison ausstrahlen will.Ryan Murphy Television kooperiert bei der Produktion mit 20th Television. Murphy wird die Serie zusammen mit Jon Robin Baitz und Joe Baken schreiben, die wie Jackson als ausführende Produzenten fungieren. Weitere ausführende Produzenten sind Eric Paquette, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson und Nissa Diederich. Paris Barclay ist als Regisseur und ausführender Produzent vorgesehen.Joshua Jackson wurde für die Serie «Dawson’s Creek» entdeckt. Es folgten Rollen in der Mystery-Serie «Fringe» und dem Drama «The Affair». Außerdem war er der Star der Peacock-Serie «Dr. Death» und spielte in der Paramount+-Serie «Fatal Attraction» mit. Jackson wird auch im Reboot von «The Karate Kid» mitspielen.