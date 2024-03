«Goosebumps»: David Schwimmer macht mit

US-Fernsehen

Der ehemalige «Friends»-Star spielt in der zweiten Staffel von «Goosebumps» auf Disney+ mit.

In der Neuauflage von(«Gänsehaut») spielt der ehemalige «Friends»-Star David Schwimmer mit. Das Format basiert wie die Originalserie auf der Buchreihe von R.L. Steine. Nach der Veröffentlichung der ersten Staffel im Oktober 2023 kündigte Disney+ im Februar 2024 eine weitere Staffel an.Die zweite Staffel wird eine komplett neue Geschichte erzählen. In der offiziellen Beschreibung der neuen Staffel heißt es: "Teenager-Geschwister entdecken eine Bedrohung, die eine Kette von Ereignissen auslöst, die ein tiefes Geheimnis enthüllen. Während sie in das Unbekannte eintauchen, wird das Duo in die erschreckende Geschichte von vier Teenagern verwickelt, die 1994 auf mysteriöse Weise verschwanden."Schwimmer wird die Rolle des Anthony übernehmen, der als "ehemaliger Botanikprofessor und geschiedener Vater von Zwillingen im Teenageralter, dessen Welt eine turbulente Wendung nimmt, als er die Verantwortung für einen alternden Elternteil übernimmt, während er seine Kinder für den Sommer bei sich hat" beschrieben wird.