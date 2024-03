«The Influencer»-Trailer publiziert

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm mit Christina Cooper startet am 4. April.

Der Streamingdienst ALLBLK, der beliebte Streaming-Dienst für schwarzes Fernsehen von AMC Networks, hat den Trailer für die Weltpremiere des spannenden Thrillers, der am Donnerstag, den 4. April 2024, Premiere hat.In dem ALLBK-Originalfilm spielt Christina Cooper («Dear White People», «Never Heard») die Rolle von Niecy Fields, einer Social-Media-Influencerin, die an der Schwelle zum Ruhm steht. Sie lernt jedoch schnell, dass das Rampenlicht auch gefährliche Schatten werfen kann, als sie in einen Kampf um ihr Leben verwickelt wird.Zur Besetzung gehören außerdem Kiki Haynes («For Better or Worse», «All the Queen's Men»), Hasaan Gilmer («Power Book III: Raising Kanan», «Blue Bloods»).