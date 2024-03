«Hijacking of Flight 601» landet bei Netflix

International

Die kolumbianische Fernsehserie ist mit Mónica Lopera und Christian Tappan besetzt.

Die neue Streamingserieerscheint am 10. April 2024 auf Netflix . Die Serie unter der Regie von Camilo Prince und Pablo González («The Great Heist») ist inspiriert von der längsten Flugzeugentführung in der Geschichte Lateinamerikas, die sich am 30. Mai 1973 ereignete.Mit Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo, Ángela Cano und Marcela Benjumea in den Hauptrollen - neben anderen nationalen und internationalen Talenten - will «Hijacking of Flight 601» die Zuschauer bei der Entdeckung dieses Ereignisses, das wie Fiktion anmutet, fesseln.Zwei bewaffnete Revolutionäre entführen den Flug 601 und drohen, ihn in die Luft zu sprengen, wenn die kolumbianische Regierung nicht 50 politische Gefangene freilässt und ein hohes Lösegeld zahlt. Angesichts der Weigerung der politischen Führung, zu verhandeln, treffen die Angreifer drastische Entscheidungen, die die Sicherheit der Geiseln gefährden, während das Flugzeug ziellos umherfliegt. Inmitten des drohenden Schreckens müssen der Kapitän und zwei mutige Stewardessen darum kämpfen, die Geiseln sicher zurückzubringen und die Entführer zu überlisten, während sie mit den Behörden verhandeln. Ein atemberaubender Thriller, der auf wahren Begebenheiten vom 30. Mai 1973 beruht.Miracol Media drehte die Serie, Camilo Prince, Pablo González, Miguel Fajardo, Verónica Triana sind die Drehbuchautorin. Sechs Episoden wurden in Kolumbien gedreht.