Über zehn Millionen Menschen verfolgen den Sieg der deutschen Nationalelf

Im gestrigen Testspiel stand die Mannschaft Frankreich gegenüber und konnte sich mit einem 0:2 behaupten, nachdem man zuletzt bittere Niederlagen eingefahren hatte.



Nur vier Testspiele gibt es noch, bevor die Europameisterschaft im eigenen Land ansteht. Bis dahin muss die deutsche Nationalmannschaft in Form sein, um nicht ähnliche Pleiten wie in den vergangenen Turnieren zu kassieren. Gestern stand man so Frankreich gegenüber, folgen werden noch die Spiele gegen die Niederlande, die Ukraine und Griechenland. Zuletzt kehrte Toni Kross wieder in das Aufgebot der Mannschaft zurück und stand gestern nun erstmals wieder für die deutsche Elf auf dem Feld. Der Auftakt gelang, denn direkt in der achten Sekunde erzielte Florian Wirtz den ersten Treffer. Und so entschied die deutsche Elf die Partie schließlich mit 0:2 für sich.Ab 20.15 Uhr sendete das ZDF den Vorbericht aus Lyon und überzeugte damit bereits 6,07 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was starke 28,3 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Die 1,66 Millionen Jüngeren kamen auf ausgezeichnete 33,9 Prozent. Mit dem Anpfiff um 21.00 Uhr stieg die Reichweite auf 10,12 Millionen Menschen, so dass herausragende 39,1 Prozent des Marktes belegt wurden. Die 3,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich zudem überragende 49,8 Prozent Marktanteil. Mit deutlichem Abstand holte sich der Sender so insgesamt wie auch bei den Jüngeren den Tagessieg.Im Anschluss liefen dann die Zusammenfassungen der Begegnungen zwischen der Niederlande und Schottland, Irland und Belgien, Slowakei und Österreich, England und Brasilien sowie Dänemark und der Schweiz. Hier saßen noch 5,45 bis 3,85 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm. Der Marktanteil hielt sich im Bereich von 30,9 bis 27,3 Prozent. Das jüngere Publikum verkleinerte sich von 1,61 auf 0,99 Millionen Interessenten. Gemessen wurden hier weiterhin traumhafte 37,5 bis 27,8 Prozent Marktanteil.