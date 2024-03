Kein Scherz: «Bray Wyatt: Becoming Immortal» kommt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Peacock hat eine neue Dokumentation im Angebot.

Der Streamingdienst Peacock veröffentlicht den neuen Dokumentarfilmam Ostermontag, den 1. April 2024. Der Dokumentarfilm beleuchtet die bemerkenswerte Karriere des verstorbenen Windham Rotunda, auch bekannt als Bray Wyatt, einem der geschicktesten, hartnäckigsten und kreativsten WWE-Superstars aller Zeiten.In der Dokumentation werden emotionale und aufschlussreiche Interviews mit denjenigen gezeigt, die ihn am besten kannten, darunter Mitglieder seiner Familie sowie die WWE-Superstars Hulk Hogan, John Cena, Becky Lynch, Triple H und sein Bruder Taylor Rotunda. Die Produktion enthält auch Interviews mit Windham Rotunda sowie noch nie gezeigtes Filmmaterial aus den WWE-Archiven.Zusätzlich zu «Bray Wyatt: Becoming Immortal» können Peacock Premium-Abonnenten Tausende von Stunden an On-Demand-Programmen von WWE streamen, darunter Original-Serien, Fan-Lieblings-Shows aus den WWE-Archiven und kommende Premium-Live-Events, darunter WWE WrestleMania XL.Bray Wyatt ist einer der am meisten verehrten und geheimnisvollen Charaktere in der Geschichte der WWE. Die Geschichte hinter dieser Figur und dem Mann selbst, Windham Rotunda, wurde bis jetzt noch nie dokumentiert. Anhand von nie zuvor gezeigten Interviews und exklusivem Backstage-Material wird die inspirierende Geschichte von Windham Rotunda enthüllt. Dieser Dokumentarfilm erzählt von Windhams unglaublichem Aufstieg zum weltweiten Ruhm als WWE-Superstar und von den Kämpfen und dem Erfolg, den er als kreativer Visionär hatte. Leider verstarb Windham im August 2023 im Alter von 36 Jahren. Nach seinem frühen Tod hinterlässt Windham eine Familie, die noch immer um den Verlust trauert, während sie ein bleibendes Vermächtnis feiert, das weiterhin kreativ und inspirierend ist.