«Die Rosenheim-Cops» sagen vor vier Millionen Servus

Quotennews

Nach dem Finale der aktuellen Staffel startete Reporterin Pia Ostermann beim ZDF durch.

„Der Schlüssel zur Lösung“ hieß die letzte Folge der neuen-Staffel, in der Dieter Fischer und Tekla Hartmann als Kommissare Anton Stadler und Sandra Hecht ermittelten. Dieses Mal wurde im Dorf Untergriebensbach eine Kioskbesitzerin ermordet. Zunächst geriet ein Garten- und Landschaftsbauer in Verdacht, weil das Opfer ihn beim Wildern ertappte. 4,06 Millionen Menschen sahen das Werk von Claudia Leins, das Michaela Zschieschow verfilmte. Der Marktanteil lag bei 17,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden nur 0,29 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 6,7 Prozent.Um 20.15 Uhr schickte das ZDF auf Sendung. Pia Osterhaus erkundete die raffinierten Verkaufsmethoden der Lebensmittelhändler. Das bereits in vielen Sendung abgegraste Thema lockte dennoch 3,22 Millionen Menschen zu den Mainzern, die damit einen Marktanteil von 12,8 Prozent Marktanteil holten. Beim jungen Publikum fuhr man 0,57 Millionen und fantastische 11,3 Prozent Marktanteil ein.Die «37°»-Reportagebeschäftigte sich mit drei Transmenschen aus drei verschiedenen Generationen. Der 16-jährige Luca wusste schon als Kind, dass er ein Junge ist, aber im Körper eines Mädchens lebt. Auch die 32-jährige Sophie stand im Mittelpunkt. Die Geschichte interessierte 1,93 Millionen Menschen um 22.15 Uhr, der Marktanteil wurde mit 11,1 Prozent ermittelt. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,29 Millionen dabei, das ZDF holte 7,6 Prozent Marktanteil.