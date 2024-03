Serie über Nelson Mandela in Planung

International

Der Mandela Estate hat sich mit Josh Wakely zusammengetan.

Nach Informationen des US-Branchendienstes „Variety“ haben sich John Wakely und der Nelsen Mandela Estate zusammengetan, um eine Mandela-Serie zu produzieren. Mandela, der ikonische Anti-Apartheid-Führer, der nach 27 Jahren politischer Gefangenschaft zum ersten Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, wird das Thema der Serie sein.Die Seriewird von House of Mandela Entertainment produziert. Die neue Serie soll rund 30 Stunden Material umfassen. Die Serie über den verstorbenen Mandela wird mit dem südafrikanischen Autor und Regisseur Kagiso Lediga («Queen Sono») realisiert. Außerdem wird Kwedku Mandela, ein Enkel Mandelas, mitproduzieren und auch als Autor fungieren. Für die Autoren soll es eine Art südafrikanisches «The Crown» werden. Universal Music produziert den Soundtrack."Nur wenige Menschen in der Geschichte hatten einen so außergewöhnlichen politischen, kulturellen und humanitären Einfluss wie Nelson Mandela", sagte Wakely in einer Erklärung. "Unsere kreative Mission ist es, zu zeigen, wie Mandela sich in einem komplexen Netzwerk von Menschen bewegte, die ihn entweder unterstützten oder bekämpften, während er die Zerbrechlichkeit, das Scheitern und die Triumphe der Anti-Apartheid-Bewegung lebte und atmete.""Mein Großvater hat sein Leben und seine Freiheit eingesetzt, um Südafrika zu verändern", sagte Mandela. "Sein Leben war voller Gefahren und Ereignisse, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zogen und ziehen. Die Serie wird diese Dringlichkeit widerspiegeln, nicht als ein historisches Stück, sondern als ein dringendes, relevantes und schnelles Drama, das sich anfühlt, als würde es jetzt passieren."