«NCIS: Sydney» bekommt eine zweite Staffel

International

Es sollen mehr Episoden hergestellt werden. CBS steigt als Auftraggeber ein.

CBS kündigt die Verlängerung vonfür die Saison 2024-2025 auf dem CBS Television Network an. Die Verlängerung entspricht der heutigen kontinentübergreifenden Bestellung der zweiten Staffel durch Paramount+ Australien. Die erste internationale Erweiterung des weltweit beliebten NCIS-Franchises startete erfolgreich in mehreren Territorien und auf den Plattformen von Paramount Global und feierte ihre Premiere am 10. November 2023 auf Paramount+ Australien sowie am 14. November 2023 auf CBS in den USA und auf Global in Kanada. Die Serienpremiere erreichte in den USA mehr als 10,2 Millionen Zuschauer bei der linearen Ausstrahlung."Mit «NCIS: Sydney» wurde die globale Kraft der NCIS-Serie im Fernsehen und im Streaming noch stärker", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Unsere amerikanischen Zuschauer haben die einnehmenden Charaktere, die einzigartigen Geschichten und die fabelhafte australische Landschaft voll und ganz angenommen. Wir freuen uns sehr, die Serie in der nächsten Staffel zu CBS zurückzubringen und noch mehr Zeit in Down Under zu verbringen.""Wir sind mehr als begeistert von der Resonanz auf die erste Staffel der Serie, sowohl in Australien als auch weltweit, und dass das Team von «NCIS: Sydney» für eine zweite Staffel zurückkehrt", so Morgan O'Neill, Executive Producer und Showrunner bei Endemol Shine Australia. "Wir freuen uns besonders darauf, unsere Zuschauer tiefer in das Leben unseres Kernteams einzuladen und herauszufinden, wie sie wirklich ticken. Dies wird umso wichtiger sein, wenn wir sehen, wie die Bande der neuen Familie angesichts eines weitaus mächtigeren Feindes, der sich am Horizont abzeichnet, auf eine harte Probe gestellt werden ... "