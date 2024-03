Joyn bietet barrierefreies Angebot für «The Voice Kids»

TV-News

Parallel zur TV-Ausstrahlung in Sat.1 ist Joyn ein extra Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performance verfügbar.

Die neue-Staffel steht in den Startlöchern, am kommenden Freitag, 22. März, ist die erste Folge in Sat.1 zu sehen. Darüber hinaus bietet der Streamingdienst Joyn ein barrierefreies Angebot für gehörlose Zuschauer an. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es einen extra «Voice Kids»-Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performance auf Joyn. Bei der Deaf Performance werden alle musikalischen Auftritte der jungen Talente durch Mimik, Gestik und Bewegung für Menschen mit Hörbehinderung visuell interpretiert.Das Angebot ist nicht neu und wurde bereits im vergangenen Jahr erstmals im Finale der Kinder-Musikshow angeboten. Damals stellte die Finalistin Fia aus Team Lena Songs mit Elementen der Gebärdensprache, da ihre Schwester da ihre Schwester nur eingeschränkt hörfähig war. In diesem Jahr werden alle Sendungen barrierefrei begleitet. Zusätzlich zeigt Sat.1 alle Folgen von «The Voice Kids» wie üblich mit Untertiteln auf der Teletextseite 149.„Bei ihrer Premiere im «The Voice Kids»-Finale 2023 wurde die Deaf Performance hervorragend von den Zuschauerinnen und Zuschauern angenommen. Deshalb gibt es jetzt alle neuen Folgen der Sat.1-Musikshow mit Deaf Performance und Gebärdensprache auf Joyn“, so Sat.1-Senderchef Marc Rasmus.