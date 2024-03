ESPN verlängert College-Football-Vertrag

US-Fernsehen

Für den Zeitraum bis 2032 zahlt der Disney-Sender 7,8 Milliarden US-Dollar.

Am Dienstag gab der Sportsender ESPN bekannt, dass er den Vertrag für die amerikanischen College Football-Playoffs bis zur Saison 2031/2032 verlängert hat. Die Playoffs gibt es seit 2015 und ESPN hält die Rechte daran. Bei den College Football Playoffs handelt es sich um ein jährliches Ausscheidungsturnier, bei dem die zwei besten College Football Teams der USA ermittelt werden. Das Turnier besteht aus vier Mannschaften, die in Halbfinalspielen gegeneinander antreten, gefolgt vom College Football Playoff National Championship Game, in dem die beiden Sieger der Halbfinalspiele gegeneinander antreten.Jährlich zahlt der Disney-Sender 1,3 Milliarden US-Dollar für das Turnier, so dass sich der Vertragswert auf 7,8 Milliarden US-Dollar beläuft. Neben den Hauptspielen darf ESPN auch zahlreiche Specials und Zusatzprogramme wie die Selection-Show und die wöchentliche Top-25-Show ausstrahlen."ESPN hat in den letzten zehn Jahren sehr eng mit den College Football Playoffs zusammengearbeitet, um eines der wichtigsten Ereignisse im amerikanischen Sport aufzubauen", sagte ESPN-Chef Jimmy Pitaro in einer Mitteilung. "Diese Vereinbarung stärkt die Position von ESPN als Heimat des College-Footballs und als Austragungsort der meisten großen College-Meisterschaften in den nächsten acht Jahren.""Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung mit ESPN fortzusetzen", fügte CFP-Exekutivdirektor Bill Hancock hinzu. "Dies ist ein bedeutender Tag für die CFP und für die Zukunft des College-Footballs. Die Tiefe der Berichterstattung, die ESPN dem Sport während der Saison bietet, ist unübertroffen. Es gibt keine bessere Plattform, um diese ikonische Meisterschaft zu präsentieren, während wir uns auf das neue Format mit 12 Teams zubewegen, denn die Leute bei ESPN lieben College Football genauso sehr wie wir alle".