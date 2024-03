ARD und RTL zeigen letzten DFB-Testspiele vor der EM

TV-News

Im Juni trifft der EM-Gastgeber auf die Ukraine und Griechenland.

Julian Nagelsmann hat sich aktuell mit seinem nominierten 25-Mann-Kader (ohne den kurzfristig ausgefallen Aleksandar Pavlovic) in Gravenburch eingenistet, um sich auf díe anstehenden beiden Länderspiele in Frankreich (23. März im ZDF , Anstoß: 21 Uhr) und gegen die Niederlande (26. März bei RTL , Anstoß: 20:45 Uhr) vorzubereiten. Im Hintergrund hat der DFB den weiteren Länderspiel-Fahrplan bis zur Heim-Europameisterschaft zwischen dem 14. Juni und 14. Juli konkretisiert. Die letzten Testspiele vor dem Turnier finden am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach statt.Im Sommer übertragt Das Erste das Spiel gegen die Ukraine, gegen die die DFB-Auswahl zuletzt im Sommer 2023 ihr 1.000 Länderspiel bestritt. Der Anpfiff im Max-Morlock-Stadion erfolgt um 20:45 Uhr. Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland ist die Generalprobe gegen den Europameister von 2004 bei RTL im Programm. Auch im Borussia-Park wird die Partie um 20:45 Uhr angestoßen. In der Gruppenphase trifft die deutsche Nationalmannschaft neben Schottland (14. Juni) auf Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni).Über die letzten Testspiele vor der Endrunde sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Wir müssen uns mit Blick auf die Europameisterschaft und unsere Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und -systeme vorbereiten. Die Ukraine und Griechenland sind zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften – mit Gegnern dieser Art hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten. Deshalb sind diese beiden Teams nach den jetzt anstehenden Duellen mit den spielstarken Topnationen Frankreich und Niederlande genau die richtigen Bewährungsproben. Spätestens mit diesen Spielen beginnt die heiße Phase der EM, darauf freuen wir uns alle.“