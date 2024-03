CNN wiederholt künftig «Real Time»

US-Fernsehen

Die Sendung bekommt einen Platz am Samstagabend.

Warner Bros. Discovery nutzt weitere Verbreitungswege für seine Formate. Die von Bill Maher moderierte HBO-Showwird ab sofort auch samstags um 20.00 Uhr auf CNN ausgestrahlt. Bei Max wird die Sendung weiterhin auf Abruf verfügbar sein."Die Aufnahme von «Real Time With Bill Maher» in das CNN-Wochenendprogramm zur besten Sendezeit markiert den Beginn eines Engagements und einer Investition in aktuelle Unterhaltungsprogramme, die wir am Wochenende anbieten", sagte Amy Entelis, Executive Vice President of Talent, Original Programming and Creative Development bei CNN Worldwide, in einer Erklärung. "Wir haben gesehen, dass die Zuschauer Bills Perspektive und Herangehensweise an Nachrichten und Informationen mögen, und wir freuen uns, dass die Show nun auf CNN zu sehen ist."Für viele Branchenkenner ist dieser Schritt logisch. Schließlich werden Programmmarken nicht ausreichend genutzt. HBO hat kürzlich zahlreiche alte Serien wie «The Sopranos» an Netflix lizenziert. In Deutschland wurden Warner-Projekte wie «4 Blocks» ebenfalls an Netflix verkauft. Sogar das neue «German Genius» hat seinen Weg zu Netflix gefunden.