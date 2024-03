«Star Wars: The Acolyte» startet am 4. Juni

US-Fernsehen

Bühne frei für die neueste Serie aus dem Disney-Universum.

Die Programmplaner von Disney+ haben den Premierentermin für die «Star Wars»-Seriebekannt gegeben. Die neue Serie startet am Dienstag, den 4. Juni 2024. In der Serie sind Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo und Carrie-Anne Moss zu sehen.In der offiziellen Synopsis heißt es: "Bei der Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie muss sich ein angesehener Jedi-Meister (Lee) einem gefährlichen Krieger aus seiner Vergangenheit (Stenberg) stellen. Als immer mehr Hinweise auftauchen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, auf dem dunkle Mächte offenbaren, dass nicht alles so ist, wie es scheint." Bekanntlich spielt die Serie zur Zeit der Hohen Republik in der «Star Wars»-Zeitlinie, also vor den Ereignissen der «Star Wars»-Filme.Die Serie wurde von Leslye Headland entwickelt, der auch als Showrunner und ausführender Produzent fungiert. Ebenfalls ausführende Produzenten sind Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King und Jason Micallef, während Charmaine DeGraté und Kor Adana als Co-Executive Producers fungieren. Als Produzenten sind Rayne Roberts und Damian Anderson an der Serie beteiligt.