«First Dates Hotel» rückt wieder vor «Die Geissens»

Quotennews

Die VOX-Datingshow zeigt sich auch zum Halbfinale beeindruckend konstant. «Die Geissens» konnten ihr herausragendes Niveau nicht halten.

Vor acht Tagen holte die RTLZWEI-Sendungein überragendes Ergebnis und musste sich in der klassischen Zielgruppe nur RTL geschlagen geben. Die Doppelfolge verzeichnete 8,1 und 9,3 Prozent Marktanteil und überbot damit sogar VOX , das mitebenfalls gute 8,2 Prozent einfuhr. In dieser Woche schob sich die Datingshow des Kölner Senders wieder an der Millionärsfamilie vorbei.Roland Trettl freute sich über 0,41 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und einen Marktanteil von gewohnt hohen 8,1 Prozent. Auch auf dem Gesamtmarkt lief es für «First Dates Hotel» ordentlich. Das VOX-Programm erreichte 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von 3,9 Prozent standen. RTLZWEI verzeichnete mit den beiden Folgen der Doku-Soap derweil 0,71 und 0,67 Millionen Menschen, es stammten jeweils 0,33 Millionen aus der Zielgruppe. Die Markanteile wurden insgesamt auf 2,7 und 2,8 Prozent beziffert, bei den Umworbenen waren ebenfalls überdurchschnittliche 6,4 und 6,7 Prozent möglich.Im Nachlauf hatte dagegen RTLZWEI die Nase vorn. VOX holte mit einer-Zweitverwertung nur noch 0,41 Millionen Zuschauer,markierte 0,45 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. In der Zielgruppe fielen die Marktanteile auf 5,3 Prozent (VOX) und 6,0 Prozent (RTLZWEI).