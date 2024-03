US-Fernsehen

Dafür nimmt das Network eine Spezialsendung ins Programm.

Der Fernsehsender FOX strahlt am Donnerstag, den 21. März 2024, um 21.00 Uhr ein TV-Special aus. Die Prinzessin von Wales wird seit Monaten vermisst und ist nur selten außerhalb ihres Hauses zu sehen. In der neuen Folge vongeht TMZ der Frage auf den Grund, wie der Palast mit der Krise umgegangen ist und wie er durch einen Photoshop-Fehler, der für Schlagzeilen sorgte, einen Feuersturm von Spekulationen und Verschwörungstheorien ausgelöst hat.Dafür nimmt der Sender die Wiederholung von «Farmer Want’s a Wife» aus dem Programm. Inzwischen ist Kate Middleton schon wieder in Großbritannien gesehen worden. Es ist daher fraglich, ob es dieses Programm wirklich benötigt.TMZ ist eine prominente Unterhaltungswebsite und -sendung, die für ihre Berichterstattung über Prominente bekannt ist. Die Qualität von TMZ wird oft durch die Schnelligkeit und Genauigkeit seiner Nachrichten bestimmt. Die Seite liefert kontinuierlich aktuelle Informationen über das Leben der Stars, oft mit exklusiven Details und Fotos. Allerdings wird TMZ auch kritisiert für seine Sensationslust und den gelegentlichen Mangel an ethischen Standards in der Berichterstattung.