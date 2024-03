Peacock bestellt Miniserie mit Jessica Biel

US-Fernsehen

«The Good Daughter» wird demnächst in Serie gehen.

Peacock hat die Serienbestellung des psychologischen Spannungsthrillersbekannt gegeben, der von der für den Emmy Award nominierten Schauspielerin Jessica Biel («The Sinner») produziert und gespielt wird.Karin Slaughter («Pieces of Her») wird alle Episoden schreiben und die Produktion übernehmen. Die Emmy-prämierte Produzentin Bruna Papandrea, Steve Hutensky und Casey Haver werden mit der Firma Made Up Stories («Pieces of Her», «Big Little Lies», «Wolf Like Me») produzieren und Biel und Michelle Purple werden via Iron Ocean («The Sinner», «Cruel Summer») produzieren. Die Serie kommt von Fifth Season und basiert auf Slaughters New York Times-Bestsellerroman „The Good Daughter“.«The Good Daughter» ist ein spannendes Krimidrama, in dem die Schwestern Charlotte (Jessica Biel) und Samantha Quinn die letzten 28 Jahre damit verbracht haben, ihr Leben wieder zusammenzufügen, das durch eine einzige Nacht der Gewalt zerbrochen war. Als ein weiterer Anschlag die Kleinstadt Pikeville erschüttert, ist Charlotte die erste Zeugin am Tatort. Jetzt ist sie Anwältin wie ihr Vater und muss sich ihren eigenen Dämonen stellen, während der Fall eine schockierende Enthüllung nach der anderen bringt. Am Ende müssen sich sowohl sie als auch Samantha fragen, ob es sich gelohnt hat, die gute Tochter zu sein.