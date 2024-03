Sportserie «Reciever» startet bei Netflix

US-Fernsehen

Receiver wird produziert von NFL Films, Omaha Productions und 2PM Productions, dem Team hinter der Hit-Serie «Quarterback».

Davante Adams

Justin Jefferson

George Kittle

Deebo Samuel

Amon-Ra St. Brown



Netflix hat seine neueste Sportserieangekündigt, die Passfängern während der NFL-Saison 2023-24 folgt: Davante Adams (Las Vegas Raiders), Justin Jefferson (Minnesota Vikings), George Kittle (San Francisco 49ers), Deebo Samuel (San Francisco 49ers), und Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions).Es heißt, dass es in der NFL keine schwierigere Position gibt als die des Quarterbacks. Aber das Werfen des Passes ist nur die halbe Miete. Receiver begleitet fünf der besten Passfänger der NFL während der Saison 2023 auf und neben dem Spielfeld: Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel und Amon-Ra St. Brown. «Receiver» soll im Sommer 2024 als Fortsetzung der Netflix-Partnerschaft mit der NFL erscheinen, die mit «Quarterback» begann, das sich drei Wochen lang in den Netflix Global Top 10 hielt."Nach dem Erfolg unserer «Quarterback»-Serie freuen wir uns darauf, in die Welt der «Receiver» einzutauchen", so Gabe Spitzer, Vice President, Nonfiction Sports, Netflix. "NFL Films, Omaha Productions und 2PM Productions haben wieder einmal einzigartige und dynamische Athleten gefunden, die die Dramatik dieses Sports auf und abseits des Feldes weiter beleuchten werden.""Wir waren im letzten Sommer begeistert, dass Zuschauer auf der ganzen Welt in das Leben von NFL-Quarterbacks eintauchen", sagte Joe Zucco, NFL Films Supervising Producer. "Wir glauben, dass die außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Hingabe und die Leidenschaft der großen Wide Receiver der NFL - und eines Tight Ends - eine perfekte Fortsetzung sein werden."