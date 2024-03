«CTRL+ALT+DESIRE» hat am 16. April Premiere

US-Fernsehen

Der Streamingdienst zeigt die dreiteilige Dokumentation zum Fall von Grand Amato.

Paramount+ gab bekannt, dass die dreiteilige Dokuserieab Dienstag, den 16. April, exklusiv auf dem Dienst zu sehen sein wird. «CTRL+ALT+DESIRE» folgt den unerbittlichen, jahrelangen Ermittlungen des Regisseurs Colin Archdeacon zu den schockierenden Morden, die eine ruhige Stadt in Florida erschüttert haben. Die Doku-Reihe öffnet eine dunkle Tür zum eindringlichen Fall von Grant Amato, einem 29-jährigen Mann aus Florida, der beschuldigt wird, seine eigene Familie im Stil einer Hinrichtung für die Liebe eines Cam-Girls ermordet zu haben.«CTRL+ALT+DESIRE» enträtselt Amatos Geschichte - eine Geschichte, die genau an der Schnittstelle von Technologie und Einsamkeit angesiedelt ist - und enthüllt eine erschütternde Geschichte von Sucht, Betrug und Online-Besessenheit. Amatos Leben geriet ins Chaos, als er in die Welt der Live-Stream-Cam-Models stolperte und sich sofort Hals über Kopf in Silvie, ein bulgarisches Cam-Girl, verliebte. Die Serie stützt sich auf vier Jahre Gefängnistelefonate, die mit einem geschmuggelten Handy aufgezeichnet wurden, und auf Hinweise, die in Florida, Osteuropa und im Internet verstreut sind, um eine Geschichte zu enthüllen, die viel komplexer ist als erwartet.Der hochgebildete und charismatische Amato entsprach nicht dem typischen Profil eines Bundesgefangenen, doch eine Reihe beruflicher Fehltritte führte ihn in ein Kaninchenloch aus Depression, Isolation und finanziellem Ruin. In einem verzweifelten Versuch, Silvies Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, erfand Amato sich online neu und schuf ein selbstbewusstes, großzügiges Alter Ego, indem er in den Monaten vor den Morden 200.000 Dollar von seiner Familie stahl. Doch als seine Fixierung auf Silvie zunahm, geriet seine alternative Realität ins Wanken. «CTRL+ALT+DESIRE» ist eine fesselnde, warnende Geschichte darüber, was passiert, wenn die Grenzen zwischen Fantasie und Realität unwiderruflich verschwimmen.«CTRL+ALT+DESIRE» wird von Colin Archdeacon inszeniert. Executive Producers sind Barak Goodman, Dorin Razam, Zachary Herrmann und Archdeacon. Für See It Now Studios sind Susan Zirinsky und Terence Wrong als ausführende Produzenten tätig, während Aysu Saliba und Cara Tortora als leitende Produzenten fungieren.