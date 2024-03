Joyn überträgt erstmals den SevenVentures Pitch Day

Vermischtes

Der Start-up-Wettbewerb ist mit einer Medialeistung im Wert von drei Millionen Euro und einem Budget für einen eigenen TV-Werbespot dotiert.

Der Investment-Arm der ProSiebenSat.1-Gruppe, SevenVentures, veranstaltet in diesem Herbst zum zwölften Mal den SevenVentures Pitch Day, wofür das Unternehmen mit dem New Com Summit kooperiert. Der Start-up-Wettbewerb richtet sich an innovative Jungunternehmen mit verbraucherorientierten Produkten und Dienstleistungen. Der Gewinner erhält einen hochdotierten Preis im Wert von drei Millionen Euro für eine Bewegtbildkampagne. Darüber hinaus erhält das siegreiche Unternehmen ein umfangreiches Budget für die Produktion eines eigenen TV-Spots.Angesprochen sind vor allem die Unternehmen, die sich bereits in einem Entwicklungsstadium befinden, in dem sie von der Werbewirkung einer Bewegtbildkampagne mit TV-Werbung als zentralem Bestandteil nachhaltig profitieren und damit ihr Geschäftsmodell für einen breiten Markt schnell skalieren können. Der Start-up-Wettbewerb richtet sich daher vor allem an deutschsprachige B2C-Wachstumsunternehmen, die im heimischen Markt ihre Kundenbasis erweitern wollen, sowie an internationale Unternehmen, die vor einem Markteintritt in die DACH-Region stehen. Der Start der Bewerbungsphase wird im Sommer von SevenVentures bekannt gegeben werden.Das Finale, an dem die vier stärksten Bewerber nach einer Vorauswahl durch SevenVentures teilnehmen, findet im Rahmen des New Com Summit 2024 am 15. Oktober in München statt. Bewertet werden die Start-ups von einer Jury, der SevenVentures-Geschäftsführer Florian Weber vorsteht. Weitere Jurymitglieder werden in den kommenden Monaten von den Veranstaltern bekannt gegeben. Steven Gätjen wird als Moderator durch den Abend führen und die Pitches der vier Finalteilnehmer sowie die anschließende Auszeichnung des vielversprechendsten Geschäftsmodells durch die Jury begleiten. Ab 17:00 Uhr überträgt der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn die Veranstaltung per Livestream.„Unter den Start-up-Wettbewerben in der DACH-Region und darüber hinaus besitzt der SevenVentures Pitch Day eine enorme Strahlkraft. Den Sieger:innen winkt eine eigene TV- und Digitalkampagne in Millionenhöhe – ein Wachstumstreiber für junge, aufstrebende Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell skalieren wollen. Erfolgsgeschichten wie die von Bears with Benefits, dem siegreichen Start-up aus dem Jahr 2022, unterstreichen, wie entscheidend unser Mediabudget zur richtigen Zeit als Hebel für Reichweite und Bekanntheit einer Marke dienen kann“, erklärt Florian Weber, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer, SevenVentures. „Ich freue mich, dass der SevenVentures Pitch Day in diesem Jahr wieder als hochwertig inszeniertes Streaming-Event stattfinden wird und das zusammen mit einem spannenden Kooperationspartner, dem New Com Summit, der uns ein attraktives Umfeld für starke Pitches und tolle Live-Show-Momente bietet.“