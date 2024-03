Primetime-Check

Wie schlug sich «Die Notärztin» im Ersten? Punktete ProSieben mit «Wer isses?»?

3,79 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen am Dienstag, danach sahen 4,50 Millionen Menschen noch, die Formate holte 15,1 und 18,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 8,0 und 9,4 Prozent eingefahren. Mitunderzielte Das Erste noch 11,6 und 12,8 Prozent, die Reichweiten wurden auf 2,44 und 2,13 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum waren 7,2 und 8,7 Prozent möglich.underreichten 3,22 sowie 2,23 Millionen Zuschauer, das ZDF-Programm holte 12,8 respektive 9,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 11,3 sowie 8,7 Prozent dabei. Dassorgte noch für 3,38 Millionen Zuschauer und 15,7 Prozent. Beim jungen Publikum kam das Magazin noch auf 10,8 Prozent.Die zweite Folge vonunterhielt 0,89 Millionen Zuschauer, Sat.1 sicherte sich maue 5,0 Prozent in der Zielgruppe.verbuchte im Anschluss 0,72 Millionen 3,9 Prozent bei den Umworbenen. Zwei-Folgen sicherten sich 5,1 und 4,9 Prozent. Die zweite-Ausgabe sicherte sich 2,36 Millionen Zuschauer für RTL, die Fernsehstation holte 10,4 Prozent in der Zielgruppe.schnappte sich für ProSieben 1,03 Millionen und 9,6 Prozent in der Zielgruppe,mit Klaas Heufer-Umlauf fuhr danach noch 0,32 Millionen und 6,6 Prozent Marktanteil ein. Miterreichte VOX 0,60 Millionen Zuschauer und verbuchte 3,7 Prozent. RTLZWEI setzte auf(0,82 Millionen) Und(0,65 Millionen), die Formate sorgten für 7,7 und 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Der Spielfilmlockte 0,68 Millionen Menschen zu Kabel Eins, in der Zielgruppe wurden 5,0 Prozent generiert.