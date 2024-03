Sky kauft alle Partien der indischen Premier League

England

Der Sportsender aus Großbritannien und Irland zeigt in diesem Jahr noch 74 Spiele.

Sky Sports wird auch weiterhin die Heimat der TATA Indian Premier League (IPL) und der TATA Women's Premier League (WPL) sein und den Sportfans in Großbritannien und Irland die weltbesten Spieler des Männer- und Frauenfußballs näher bringen. Der Vierjahresvertrag über die Übertragung von zwei der wichtigsten T20-Turniere des Sports beginnt in diesem Jahr und läuft bis Ende 2027.Die Sky Sports-Übertragungen der WPL begannen im Februar und fanden am Sonntagabend mit dem Sieg der Royal Challengers Bangalore über die Delhi Capitals, die damit Meister der TATA Women's Premier League wurden, einen spannenden Höhepunkt. Es war der erste Sieg der Challengers über die Capitals in fünf Versuchen, was den Sieg umso schöner machte.Die TATA Indian Premier League beginnt am 22. März, und der Wettbewerb wird bis Mai live übertragen. Zwölf englische Cricket-Stars werden in dieser Saison mit von der Partie sein, darunter Moeen Ali, Mark Wood, Chris Woakes und Sam Curran sowie Englands Kapitän für die ICC T20-Weltmeisterschaft 2023, Jos Buttler, der zusammen mit den Lokalmatadoren Virat Kohli und Rohit Sharma ein Staraufgebot für die Fans bilden wird. Sky Sports-Kunden werden im Jahr 2024 74 Spiele der TATA Indian Premier League live verfolgen können.Jonathan Licht, Managing Director bei Sky Sports, sagte: "Die IPL und die WPL sind zwei fantastische Wettbewerbe, bei denen die besten Spieler der Welt vor einem fanatischen lokalen Publikum gegeneinander antreten - was zu einigen der explosivsten und unterhaltsamsten Kricketspiele im Kalender führt, wie wir beim Abschluss der WPL am Sonntag gesehen haben.