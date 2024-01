Dylan Massin wird Leiter der Produktion

Köpfe

Adam Moss wird Chef der Produktionsabteilung.

Das US-Studio Sony Pictures Television Studios hat Dylan Massum zum Executive Vice President of Production und Adam Moss zum Head of Productions Operations ernannt. Die beiden haben ihre neuen Positionen bereits am Mittwoch angetreten. Massum übernimmt die Rolle von Ed Lammi und ist damit für die gesamte physische Produktion des US-Studios verantwortlich. Dazu gehören die Bereiche Preproduction, Budgeting, Production und Postproduction.Moos, der 2014 zu Sony Pictures Television kam, übernimmt eine erweiterte Rolle in der Leitung aller technischen Abläufe, der Budgetkalkulation und der Beachwood Services, die unter anderem Produktionsunterstützung und Setvermietung anbieten. Er berichtet nun an Massin."Dylan ist einer der angesehensten Produzenten in der Branche und ich weiß, dass er seine umfassende Erfahrung, sein Streben nach Perfektion und seine Führungsqualitäten in unsere Shows, unsere Teams, unsere Showrunner und unsere Partner einbringen wird", so Pope."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Katherine und ihrem brillanten Team bei Sony Pictures Television Studios", sagte Massin. "In dieses neue Projekt bringe ich alles ein, was ich im Laufe meiner Karriere von den talentierten und hart arbeitenden Teams, Autoren, Regisseuren und Schauspielern gelernt habe. Ich glaube, dass Menschen der Schlüssel zu großartigem Fernsehen sind, und ich freue mich darauf, mit allen bei Sony zusammenzuarbeiten, um großartiges Fernsehen zu machen"."Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen an der Seite meiner bemerkenswert talentierten Kollegen bei Sony Pictures Television", so Moos. "In dieser einzigartigen Struktur werden wir unsere dynamischen Produktionskapazitäten optimieren, um in einer sich entwickelnden Landschaft neuer Technologien und Innovationen bestmöglich mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten."