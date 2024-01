Neue Reportage: Ralf Herrmann wird Krankenschwester

TV-News

Der RTL-Reporter hat für seinen Sender eine dritte Dokumentation produziert. Zuvor wurde er bereits Hebamme und alleinerziehende Mutter.

Nach «Ralf, die Hebamme» im Juli 2022 und «Ralf, die Alleinerziehende» im vergangenen Sommer stellt sich RTL-Reporter Ralf Herrmann einer neuen Herausforderung. Alswill er Leben retten und gleichzeitig herausfinden, ob er der großen Verantwortung gerecht werden kann und den körperlichen und seelischen Strapazen dieses Berufs gewachsen ist. RTL zeigt die neue Reportage am Donnerstag, 8. Februar, um 20:15 Uhr.Die Doku beschäftigt sich darüber hinaus auch mit der Entwicklung in Pflegeberufen seit der Corona-Pandemie, in der laut über den Notstand in der Pflege diskutiert und Besserung gelobt wurde. Ralf Herrmann möchte auch der Frage auf den Grund gehen, warum in deutschen Krankenhäusern noch immer tausende Pflegefachkräfte fehlen.Dafür besucht er eine Pflegefachschule, die ihn für seine Einsatz im Krankenhaus fit machen soll, die Krankenstation des echten „Traumschiffs“ und die Kinder- sowie Kinder-Intensivstation einer hessischen Klinik. Während seines mehrtätigen Einsatzes beeindrucken ihn nicht nur die Geschichten der Krankenschwestern sowie ihre Hingabe für den Beruf und die Pflegenden, sondern insbesondere auch die Schicksale seiner kleinen Patienten.