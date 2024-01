3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?» geht erfolgreich weiter

Quotennews

Nach dem zufriedenstellenden Auftakt am Neujahrstag steigerte sich das Interesse nun am zweiten Tag.



Zum Auftakt in das neue Jahr steht bei RTL eine weitere 3-Millionen-Euro-Woche beian. Am Montagabend erreichten alle vier Kandidaten direkt die Hürde von 16.000 Euro und sind somit am Freitag wieder dabei und haben die Chance auf drei Millionen Euro. Diesen Wert hat in den bislang vier Sonderausgaben allerdings noch niemand erreicht. Der bisher höchste Gewinn waren 290.000 Euro.Am Neujahrstag hatten 3,07 Millionen Fernsehende eingeschalten, was zu einem starken Resultat von 12,5 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,78 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 13,1 Prozent gemessen. Mit 3,38 Millionen Zuschauern vergrößerte sich das Publikum gestern um ein deutliches Stück. Dies wurde mit einem herausragenden Marktanteil von 14,7 Prozent belohnt. Bei erneut 0,78 Millionen Umworbenen war dennoch eine Steigerung auf starke 15,2 Prozent möglich.ProSieben setzte zur Primetime hingegen auf die Rankingshow. Mit 0,68 Millionen Interessenten kam das Format nicht über ein annehmbares Resultat von 2,5 Prozent hinaus. Das jüngere Publikum hatte sich von zuletzt 0,35 auf 0,31 Millionen Menschen verkleinert. Dies hatte ein mageres Resultat von 5,4 Prozent zur Folge.