«Schlag den Star» bringt das Jahr ordentlich zu Ende

Neun neue Episoden hatte «Schlag den Star», die gestrige mitgezählt, im Gepäck. Es lief gut und gleichermaßen holprig.

Wieder ein Jahr geschafft! Ganze neun neue Duelle schickte2023 über den Äther, gestern hieß es «Horst Lichter vs. Michael Kessler». Keine Sorge, an dieser Stelle gehen wir nicht auf jede einzelne Show des Jahres und die dazugehörigen Zahlen ein. Nur so viel sei gesagt, die gestrige Ausgabe «Schlag den Star» ist mit 1,36 Millionen Zuschauern die drittbeste des Jahres. Mehr Zuschauer konnte lediglich die Show am 04. Februar mit 1,40 Millionen anziehen, der Jahresbestwert gehört der Ausgabe vom 02. September, die 1,54 Millionen Zuschauer anzog. Mit der gestern erreichten Reichweite waren gute 6,6 Prozent am Gesamtmarkt möglich.In der klassischen Zielgruppe lief es weniger überzeugend, wenn auch gleichermaßen zweifellos gut. Das Duell Koch gegen Komiker holte 0,56 Millionen Umworbene ab, das bringt der Show den fünften Platz im internen Vergleich. Es ergeben sich starke 12,0 Prozent. Um etwa 0:55 Uhr endete der letzte Vergleich bei «Schlag den Star» im Jahr 2023 nach zwölf Spielen.Neben dem internen Vergleich lohnt hier jedoch zudem der Blick auf den globalen Sendervergleich, denn mit der Leistung in der Zielgruppe gewinnt ProSieben den gesamten privaten Tag, News-Formate ausgenommen. Schließen wir die News mit ein, liegt «RTL Aktuell» mit 0,61 Millionen Werberelevanten knapp vorn, hier waren 18,9 Prozent drin. Öffentlich-Rechtlich kann sich lediglich «2023 - Das Quiz» mit 0,94 Millionen jungen Zuschauern und die «Tagesschau» um 20 Uhr mit 1,05 Millionen vor die privaten Flaggschiffe setzen.