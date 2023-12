History stellt Messerschmieden auf die Probe

TV-News

Mitte Februar 2024 strahlt man «Forged in Fire» aus.

feiert am Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf History Premiere. Die Sendung reist quer durch Amerika auf der Suche nach den besten Klingenschmieden des Landes.Diese Spezialausgabe führt nach Texarkana, Texas, zur "Bill Moran School of Bladesmithing", der ältesten Messerschmiedeschule des Landes, wo drei der besten Schmiede hart geprüft werden. Aus zwei brutalen Wettkämpfen wird nur einer als Sieger hervorgehen und die Bill Moran School im Finale vertreten, wo er gegen andere Schmiede aus dem ganzen Land um den großen Preis kämpfen wird.Bereits am Vorabend geht es weiter mitmit William Shatner. Diesmal geht es um übernatürliche Kräfte. Oft ist man erstaunt, was Menschen zu leisten imstande sind: Von so unglaublichen Leistungen, dass sie wie "Zauberei" erscheinen, bis hin zu übersinnlichen Fähigkeiten wie Fernwahrnehmung oder dem Aushalten extremer Temperaturen durch den Einsatz des Geistes - die Fähigkeiten dieser Menschen verblüffen und erstaunen uns immer wieder. Dies wirft die Frage auf, wie Menschen solche außergewöhnlichen Fähigkeiten entwickeln.