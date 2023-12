Stark in zwei Teilen - Das Sat.1-«Sister Act»-Double-Feature

Quotennews

Sat.1 zeigt am 22. Dezember «Sister Act» - Teil eins und Teil zwei. Und mit Teil zwei wird der Abend noch erfolgreicher.

Eigentlich sollte doch die Primetime das stärkste Programm des Tages sein. Gestern zeigte sich das bei Sat.1 anders. Um 20:15 Uhr schickt der Bällchensenderüber den Äther. Der Klassiker von 1992 mit Whoopi Goldberg zieht gute 1,05 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag so bei ordentlichen 3,9 Prozent.Auch in der Zielgruppe sah es mit 7,1 Prozent und anwesenden 0,38 Millionen Umworbenen recht gut aus. Doch sollte dies nicht die ganze Geschichte des gestrigen Abends sein, denn es folgte ab 22:25 Uhr Teil zwei., abgedreht 1993, steigerte das Interesse bei der bunten Kugel nochmal merklich.Insgesamt steigerte sich der späte Abend auf 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das entsprach einem Marktanteil von 7,4 Prozent. Ebenfalls ging es in der Zielgruppe deutlich nach oben, hier markierten 0,41 Millionen Werberelevanten starke 11,6 Prozent.