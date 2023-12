Disney Channel feiert Jubiläum

TV-News

Zum 10. Geburtstag werden zahlreiche Serien wiederholt. Auch Free-TV-Premieren sind im Angebot.

Am Samstag, den 13. Januar 2024, feiert der Disney Channel seinen zehnten Geburtstag. In der Primetime wiederholt die Fernsehstation deshalb den Klassiker. Der 20. abendfüllende Spielfilm von Disney wurde im Jahr 1970 gelauncht. Im Jahr 1910 leben die Katzenmutter Duchess und ihre drei Kätzchen (Berlioz, Marie und Toulouse) in Paris bei der pensionierten Operndiva Madame Adelaide Bonfamille und ihrem englischen Butler Edgar. Die Katzen sind verwöhnte Haustiere, die einen luxuriösen Lebensstil führen und wie ihre Besitzerin sehr kultiviert in Kunst und Musik sind. Im Anschluss folgt «Chip und Chap: Die Ritter des Rechts».Das Daytime-Programm beginnt um 05.45 Uhr mit, ehe ab 06.50 sowie um 16.55 Uhr Episoden der beliebten britischen Seriewiederholt werden. Der junge Spiderman steht ab 07.25 Uhr inim Mittelpunkt, ab 08.45 Uhr sendet DisneyDie Free-TV-Premiere vonist ab 09.55 Uhr sowie um 19.35 Uhr zu sehen. Der Disney Channel hat bereits eine siebte Staffel produziert. Ab 10.50 Uhr folgt, ehe ab 12.15 Uhr sowie um 18.20 Uhrgezeigt werden. Der Disney Channel beginnt mit der Free-TV-Premiere der fünften Staffel. Um 13.10 Uhr läuft, eine Stunde später stehtan und schließlich sendet man um 15.30 Uhr