«FBI: Most Wanted» bereichert den Samstag

Derzeit strahlt die Fernsehstation Kabel Eins «FBI» am Samstagabend aus.

Im neuen Jahr nimmt Kabel Einsins Programm auf. Der «FBI»-Ableger startet am Samstag, den 6. Januar, um 22.15 Uhr mit den ersten beiden Episoden. Die Hauptrollen in der Serie haben «Nip/Tuck»-Star Julian McMahon, Kellan Lutz und Roxy Sternberg. Als Sondereinheit des FBI setzen sich Jess LaCroix und sein Team täglich einer hohen Gefahr aus, um die meistgesuchten Verbrecher der "Most Wanted"-Liste aufzuspüren und deren kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben.Darum geht es in der ersten Folge: Dr. Justin Brock, der nach außen hin jahrelang die Rolle des sorgsamen Arztes spielte, lässt die Maske fallen und bringt sein wahres Ich zum Vorschein. Dem flüchtigen Mann wird vorgeworfen, einigen tablettensüchtigen Patienten in großen Mengen Opioide verschrieben zu haben, um an schnelles Geld zu kommen. Doch damit nicht genug: Er steht außerdem unter Verdacht, zwei Menschenleben auf dem Gewissen zu haben.Die Mutterserie, die bei Kabel Eins unter dem Titel «FBI: Special Crime Unit» zu sehen ist, wird auch weiterhin im Programm bleiben. Aktuell läuft samstags zwischen 20.15 und 22.15 Uhr die vierte Staffel. Die «FBI»-Serien werden von Wolf Entertainment, CBS Studios und Universal Television produziert.