Mit «Top Gun: Maverick» kamen die Massen

Quotennews

Der Sender Sat.1 strahlte den Blockbuster des Sommers 2022 aus. Im Vorfeld wurden zahlreiche Klassiker wiederholt.

Bei Sat.1 strahlte man am zweiten Weihnachtsfeiertag um 09.55 Uhr den Animationsfilmaus. Die Produktion aus dem Jahr 2004 wollten sich noch einmal 0,57 Millionen Menschen ab drei Jahren ansehen, 0,24 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil beim Zielpublikum belief sich auf 10,8 Prozent. Zwischen 11.50 und 15.00 Uhr standauf dem Plan, der 0,45 Millionen Zuschauer hatte. Bei den Umworbenen fuhr man 0,22 Millionen und 9,0 Prozent ein.stammt aus dem Jahr 2011 und war mit 0,62 Millionen Zuschauern immer noch beliebt. Die Produktion von Jerry Bruckheimer und Walt Disney sicherte sich 0,28 Millionen Werberelevante, das führte zu 10,4 Prozent Marktanteil. Ab 17.35 Uhr wiederholte Sat.1, der noch einmal 1,19 Millionen Zuschauer hatte. Mit 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte man sich über 13,4 Prozent Marktanteil freuen.Zwischen 19.55 und 20.15 Uhr gingauf Sendung. Der Nachrichtenüberblick war für 1,33 Millionen Menschen interessant, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 11,3 Prozent. Der Blockbuster des Sommers 2022 hörte auf den Namenund zeigte Tom Cruise in seiner Paraderolle. Sat.1 konnte sich mit der Free-TV-Premiere über 3,14 Millionen Zuschauer freuen, die 12,1 Prozent Marktanteil brachten. In der Zielgruppe waren 1,12 Millionen Zuschauer dabei, das führte zu 18,9 Prozent. Ab 22.50 Uhr liefen noch die ersten zwei-Teile, welche 0,78 und 0,24 Millionen Zuschauer hatten. In der Zielgruppe wurden 11,4 und 11,7 Prozent ermittelt.