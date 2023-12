Max schickt «Chasing Flavor» auf Sendung

US-Fernsehen

Die sechs halbstündigen Episoden werden ab 1. Februar gestreamt.

Die Starköchin und Bestsellerautorin Carla Hall nimmt die Zuschauer in der neuen Max-Seriemit auf ein globales Abenteuer, um die unerwarteten Wurzeln beliebter Gerichte in der heutigen amerikanischen Esskultur zu erkunden. Ab dem 1. Februar folgen Sie Carlas Neugier auf die köstlichsten Gerichte Amerikas, von Chicken Pot Pie bis zu Eiscreme, die sie nach Ghana, Italien, in die Türkei und zu anderen Orten führt. Auf ihrem Weg spürt Carla der Geschichte und der Herkunft der Gerichte nach und entdeckt die miteinander verbundenen, internationalen Ursprünge und Kulturen, die den Weg für die heutige amerikanische Küche geebnet haben - denn wer die Geschichte nicht kennt, kennt auch das Gericht nicht. Begleiten Sie Carla auf ihrer Jagd nach Geschmack quer über den Globus, um herauszufinden, wie alles auf dem amerikanischen Teller zusammenkommt."«Chasing Flavor» vereint so viele Dinge, die mir am Herzen liegen. Es geht um Essen, Familie, das Teilen von Geschichten, Geschichte und Reisen. Und, was noch wichtiger ist, es geht darum, die Kulturen zu würdigen, die an einem bestimmten Gericht beteiligt waren", so Hall. "Ich bin wirklich stolz auf diese Sendung. Alle, die an der Produktion beteiligt waren, mich eingeschlossen, haben ihr Herz und ihre Seele hineingesteckt. Es war ein wunderbares Abenteuer, und ich kann es kaum erwarten, dass andere daran teilhaben können.In den sechs halbstündigen Episoden taucht Carla in amerikanische Klassiker ein, von Shrimp and Grits über Hot Chicken bis hin zu Barbeque und mehr. In einer Folge begibt sich Carla auf ein unerwartetes Milchprodukte-Abenteuer, das sie von den Vereinigten Staaten nach Italien und in die Türkei führt, um die Ursprünge der Eiscreme zu entdecken. Auf ihren Stationen in New York und Philadelphia lernt Carla die einzigartigen Herstellungsverfahren kennen, die dem klassischen Dessert seine geschmeidige, cremige Konsistenz verleihen. In Italien lernt Carla den Unterschied zwischen Speiseeis und Gelato kennen, und in der Türkei fühlt sich Carla wieder wie ein Kind, das mit seinem Essen spielt, als sie eine einzigartige Zutat entdeckt, die dem Eis seine Geschmeidigkeit verleiht.