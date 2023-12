«Club Las Piranjas» sackt ab

Quotennews

Im Anschluss strahlte RTL noch eine Dokumentation über Hape Kerkeling aus.

Der Fernsehsender RTL feierte am Donnerstag die Free-TV-Premiere der letzten zwei-Folgen. Am Mittwoch erreichten die ersten beiden Geschichten zwar 2,24 und 2,08 Millionen Zuschauer, doch bei den Werberelevanten wurden nur jeweils 6,4 Prozent Marktanteil erzielt. In der dritten Folge, in der Edwins Tarnung aufflog, sollte er aus dem Hotel geworfen werden. Nur noch 1,66 Millionen Menschen sahen die einstündige Comedyserie mit Hape Kerkeling und Benno Fürmann, die auf einen Marktanteil von 6,3 Prozent kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,35 Millionen und 6,7 Prozent erzielt.Eine Stunde später musste sich Edwin mit Björn versöhnen, aber aus Versehener ist eine Killerin auf diese angesetzt. Mit Hilfe seines Anwalts will er einen verdächtigen Hotelgast ausschalten. 1,48 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und sorgten dafür, dass ein Marktanteil von 5,8 Prozent erzielt wurde. Die Serie sicherte sich einen Marktanteil von schlechten 4,5 Prozent in der Zielgruppe, die Reichweite belief sich auf 0,25 Millionen.Zwischen 22.10 und 00.00 Uhr platzierte RTL die Dokumentation. Die fast zweistündige Sendung unterhielt 1,22 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 7,0 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,21 Millionen ein, das sorgte für einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Daserreichte um Mitternacht noch 0,82 Millionen Zuschauer, das führte zu 8,7 Prozent. Bei den Werberelevanten realisierte man 0,15 Millionen, das sorgte für einen Marktanteil von 6,6 Prozent.Knapp 20 Minuten Zeit bekam das Special. Maik Meusser und Clara Pfeffer ordneten die Ergebnisse des Gipfels in der Wüste ein. Die RTL-Sendung dazu sahen 0,53 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 6,7 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,08 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei enttäuschenden 4,0 Prozent.