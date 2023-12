«The Gilded Age» bekommt Staffel 3

US-Fernsehen

Die Serie von «Downton Abbey»-Autor Julian Fellowes bekommt eine weitere Season.

Die HBO-Original-Dramaserieist für eine dritte Staffel verlängert worden. Die Serie von Julian Fellowes («Downton Abbey») wurde für ihre Besetzung, ihr Kostümdesign und ihr mit dem Emmy® ausgezeichnetes Produktionsdesign gelobt. Das Finale der zweiten Staffel wurde am 17. Dezember ausgestrahlt, und alle Episoden sind auf Max als Stream verfügbar. In Deutschland hat Sky die Rechte.Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films: "Wir sind so stolz auf das, was Julian Fellowes und die Familie von «The Gilded Age» erreicht haben. Von den Kostümen über das Produktionsdesign bis hin zu den Darbietungen hat die Serie Woche für Woche so viele Menschen in ihren Bann gezogen. Zusammen mit unseren Partnern bei Universal Television sind wir begeistert, diese großartige Geschichte in einer dritten Staffel fortzusetzen."Erin Underhill, Präsidentin, Universal Television: "Es gibt noch viel mehr Geschichte zu erzählen mit «The Gilded Age». Wir sind hocherfreut, dass HBO den Fans eine weitere Staffel von Julian Fellowes' unglaublicher Erzählkunst bietet. Die Darsteller und die Crew haben so viel Herzblut in die letzten beiden Staffeln gesteckt, und wir sind so stolz darauf, dass sich all diese harte Arbeit mit einer weiteren Staffel auszahlt... Sie werden nicht verpassen wollen, was als nächstes kommt!"Das amerikanische goldene Zeitalter war eine Zeit immenser wirtschaftlicher Veränderungen, großer Konflikte zwischen alten Gewohnheiten und brandneuen Systemen und großer Vermögen, die gemacht und verloren wurden. Die zweite Staffel von «The Gilded Age» beginnt am Ostermorgen 1883 mit der Nachricht, dass Bertha Russells Bewerbung um eine Loge an der Academy of Music abgelehnt wurde. In den acht Episoden der Staffel sehen wir, wie Bertha Mrs. Astor und das alte System herausfordert und daran arbeitet, in der Gesellschaft nicht nur Fuß zu fassen, sondern möglicherweise eine führende Rolle darin zu übernehmen.