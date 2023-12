Primetime-Check

Wie erfolgreich waren «Die Bergretter» im ZDF? Punktete «Der Grinch» beim Fernsehsender VOX?

5,40 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die vorletzte Folge vonbeim ZDF . 20,5 Prozent Marktanteil holte die Serie, die 8,4 Prozent bei den jungen Menschen verbuchte. Dassammelte im Anschluss 4,34 Millionen Menschen und 17,8 Prozent ein,erreichte noch 2,74 Millionen und 13,6 Prozent. Die Sendungen fuhren 10,0 und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Das Erste erreichte mit den finalen drei-Teilen 2,75, 2,49 und 2,48 Millionen Zuschauer und 10,5, 9,5 und 10,5 Prozent, bei den jungen Menschen waren 5,8, 3,8 und 3,5 Millionen Zuschauer möglich.endete bei ProSieben vor 0,73 Millionen Zuschauern und generierte schlechte 4,5 Prozent in der Zielgruppe,lockte 1,59 Millionen Menschen zu Sat.1 . Das Format holte sich sehr gute 10,8 Prozent in der Zielgruppe. Zwei alte-Folgen hatten noch 0,69 und 0,41 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei den Werberelevanten bei 5,6 und 3,8 Prozent. RTL setzte noch auf, die zwei Folgen holten 1,66 und 1,48 Millionen sowie 6,7und 4,5 Prozent in der Zielgruppe.holte mit einer Doppelprogrammierung 0,57 und 0,42 Millionen Zuschauer und 5,1 sowie 6,1 Prozent in der Zielgruppe. VOX setzte auf die Spielfilme «Der Grinch» ► (0,86 Millionen) und(0,89 Millionen), die 8,4 und 9,9 Prozent bei den Umworbenen hervorriefen. Kabel Eins startete mitin die Primetime, 0,93 Millionen Zuschauer brachten 6,9 Prozent in der Zielgruppe. Mit dem Filmerzielte man im Anschluss noch 0,38 Millionen Zuschauer. 0,16 Millionen junge Menschen waren für 4,6 Prozent verantwortlich.