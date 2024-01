Fußball: Eine Rückschau auf 2023 & eine Vorschau auf 2024

Quotenmeter.FM

In diesem Jahr präsentiert der Deutsche Fußballbund die Heim-Europameisterschaft, in der die Nationalmannschaft die Vorrunde überleben muss.

Am Freitag, den 14. Juni 2024, wird in München um 21.00 Uhr die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Deutschland muss gegen Schottland antreten – und hofft auf einen Sieg, denn die vergangenen Leistungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sowie die Vorbereitungsspiele waren eher suboptimal. In Deutschland übertragen Das Erste , das ZDF RTL und Magenta TV die Parteien.Vermutlich wird es zu keinen neuen Höchstleistungen in Sachen Reichweiten kommen. Mit der Einführung des dritten UEFA-Klub-Wettbewerbs – UEFA Conference League – ist das Interesse weiter gefallen und die Königsklasse Champions League kickt nur noch hinter der Bezahlschranke. Wie geht es in den kommenden Jahren weiter, wenn die nun genehmigte Super League ihren Spielbetrieb aufnehmen kann?Die Quotenmeter-Redakteure Veit-Luca Roth und Fabian Riedner diskutieren auch über die Zukunft der Bundesliga. Können die Erträge aus den TV-Übertragungen in diesem Jahr gesteigert werden oder muss sich die Liga mit einem Rückgang zufriedengeben. Die bisherigen TV-Rechteausschreibungen in Europa sorgten eher dafür, dass die Preise pro Partie sanken.