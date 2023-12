ZDF holt schottische Krimiserie ins Free-TV

TV-News

In der schwarzhumorigen Krimi-Drama «Annika» spielt Nicola Walker die titelgebende Hauptrolle.

Beim britischen Sender Alibi ist im Sommer 2021 die Krimiserieerschienen, von der bislang zwei Staffel produziert wurden. Ihren Weg nach Deutschland fanden die insgesamt zwölf Episoden über den Bezahlsender Sky, nun hat das ZDF eine Ausstrahlung im Free-TV angekündigt. Der Mainzer Sender zeigt die erste Staffel, die sechs Episoden umfasst, ab Sonntag, den 4. Februar 2024, immer ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen. Jede Folge ist im Anschluss an die TV-Ausstrahlung für 30 Tage in der ZDFmediathek abrufbar.In, wie die Serie hierzulande betitelt ist, spielt Nicola Walker die Titelrolle der Detective Inspector Annika Strandhed. Sie ist nach Glasgow zurückgekehrt und übernimmt zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Führungsaufgabe. Es begleiten sie leise Zweifel, ob sie der Herausforderung gewachsen ist. Ausgestattet ist sie mit einer unorthodoxen Art sowie einem skurrilen Sinn für Humor. Woran die alleinerziehende Mutter noch arbeiten muss, ist das Jonglieren zwischen Beruf und Privatleben – nicht zuletzt, da ihre schlaue, aber schwierige Tochter Morgan (Silvie Furneaux) über den Umzug nach Glasgow nicht gerade erfreut ist.In weiteren Rollen sind unter anderem Jamie Sives, Katie Leung und Ukweli Roach zu sehen. In Episodenrollen sind Kate Dickie, Saskia Ashdown, Caroline Guthrie, Hannah Donaldson, Tam Dean Burn, Paul McGann, Kim Allan, Moyo Akandé, Andy Clark, Jade Chan, Hilary Maclean sowie Sophie Sloan zu sehen. «Annika» ist eine Produktion von Black Camel Pictures und Creative Scotland. Philip John (Folge 1-3) und Fiona Walton (Folge 4-6) führten nach den Drehbüchern von Nick Walker, Lucia Haynes und Frances Poet Regie.