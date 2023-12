Simone steht Justus im Weg

Soap-Check

Bei «Alles was zählt» will Justus die Kontakte von Maximilian nutzen, damit er seinen Plan umsetzen kann.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mi – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mi – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mi – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mi – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Weil Bamberger über Silvester nach Mallorca muss, will Carl ihm und Vera zumindest Weihnachten in Zweisamkeit ermöglichen. Eine gute Idee? Till lässt es keine Ruhe, dass es in Lansing an Silvester kein Feuerwerk geben wird. Kommt er einmal mehr auf dumme Ideen? Als Naveen in eine Dienstwohnung in Baierkofen ziehen soll, wird Tina klar, dass sie ihren Freund nur noch selten zu Gesicht bekommen wird. Kann sie ihm nun verzeihen?Tobias und Vivien wollen sich nicht scheiden lassen, glauben aber, dem jeweils anderen zuliebe daran festhalten zu müssen. Easy und Sina wollen das nicht zulassen. Ronja hat unter Ringos Chefallüren zu leiden. Durch Zufall bekommt sie die Chance, sich zu rächen. Wird sie widerstehen? Ute ist zwar happy, wundert sich allerdings etwas darüber, dass Benedikt seit Weihnachten besonders aufmerksam und liebevoll ist.Justus will Maximilians Kontakte nutzen, um seinen Plan voranzutreiben. Simone steht ihm dabei im Weg. Chiara verschweigt weiterhin, mit ihrer Karriere abgeschlossen zu haben. Deniz' Motivationsversuch bringt sie in Erklärungsnot. Kim und Ben wollen das Risiko nicht eingehen, die "Sieben" überstürzt an Silvester zu eröffnen, bis Ben einer bekannten Foodbloggerin begegnet.Yvonne rührt es, wie sehr sich Lukas auf das Treffen mit seiner Mutter freut. Umso betroffener ist sie, als sie erfährt, dass diese doch noch nicht in der psychischen Verfassung ist, ihn zu sehen. Während Laura entschlossen ist, alles zu versuchen, um den Auftrag für das Fashion-Event irgendwie annehmen zu können, ist Emily entschlossen, ein Kaufangebot auszuschlagen.Sarah tut es weh, dass sie Fabian wegen ihrer ärztlichen Schweigepflicht nicht von seinen Selbstvorwürfen erlösen kann. Er glaubt, Schuld an Alexandras Fehlgeburt zu sein. Während Sarah sich von Annemarie und Leo mit einem Ausflug ablenken lässt, sieht Max keinen Grund zu schweigen. Er weiß nicht genau, was los ist, warnt Fabian aber, dass Alexandra nicht ehrlich zu ihm ist. Fabian geht der Sache schließlich nach und stößt fassungslos auf einen Beweis für Alexandras Lüge.