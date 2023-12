«Die Geissens» jetten wieder um die Welt

TV-News

RTLZWEI hat das Startdatum der 22. Staffel bekannt gegeben.

kehren zu RTLZWEI zurück. Wie der Grünwalder Sender nun bekannt gab, startet die inzwischen 22. Staffel der Familien-Soap am Montag, 8. Januar 2024. Am Sendeplatz am Montagabend ändert sich somit nichts. Auch der Ausstrahlungsrhythmus mit einer Doppelfolge pro Woche bleibt unangetastet. Für die Millionärsfamilie um Robert und Carmen Geiss geht es unter anderem nach Dubai, St. Tropez und New York. Mit dabei sind wie immer auch die beiden Töchter Davina und Shania. Außerdem feiern Oma Magret und Opa Reinhold ihr Comeback vor der Kamera.Robert feiert gleich zu Beginn der Staffel eine Premiere. Er soll vor tausenden Zuschauern gemeinsam mit Kai Pflaume live auf der OMR, Europas größter Medien- und Digitalkonferenz, auftreten. Begleitet wird er dabei von seiner Familie und jeder Menge Fans vor Ort, die bei ihm für großes Lampenfieber sorgen. Mit den beiden Großeltern unternimmt die Familie zudem einen Ausflug von St. Tropez nach Spanien, um in der neuen Heimat von Familie Geiss Senior groß einzukaufen. Palmen und Materialien für die neu zu bauende Villa der Geissens in Südfrankreich müssen geshoppt werden und das ist in Spanien viel günstiger.«Die Geissens» gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Gesichtern von RTLZWEI . Die vergangene Staffel erreichte mit 35 Episoden im Schnitt 0,74 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenmarktanteil von 5,8 Prozent. Die Geissens nutzen im zurückliegenden Jahr auch ihren Erfolg und Einfluss, um Druck auf ihren Heimatsender auszuüben, nachdem dieser eine Doku-Serie mit dem Verschwörungstheoretiker Michael Wendler angekündigt hatte.