NDR begleitet Bundeswehr-Soldaten in Mali

Das NDR Fernsehen zeigt die vierteilige Doku-Serie als 90-Minüter kurz nach dem Jahreswechsel. In der ARD-Mediathek stehen die vier Folgen schon in dieser Woche auf Abruf bereit.

Vor wenigen Tagen haben die letzten Bundeswehr-Soldaten das westafrikanische Land Mali verlassen und haben damit die letzte große Auslandsmission der Bundeswehr beendet. Passend dazu veröffentlich der NDR in der ARD-Mediathek am Freitag, 15. Dezember, die vierteilige Doku-Serie. Darin hat die ARD-Anstalt exklusiv vier norddeutsche Soldatinnen und Soldaten bei ihrem Einsatz für die UN-Friedensmission MINUSMA im Krisengebiet begleitet.Hinter dem Vierteiler stehen die Filmemacher Johannes Koch und Marco Schulze, die durch die Bilder einen Blick in den Alltag und die Gefühlswelt der Streitkräfte geben. Für einige von ihnen ist es der erste Auslandseinsatz, für den Kontingentführer Oberst Heiko Bohnsack der fünfte. Die Autoren berichten von der letzten Gefechtsübung in Deutschland, dem letzten Kuss beim Abschied am Flughafen, von Patrouillenfahrten in der Krisenregion, Truppenansprachen und einer stetig wachsenden Anspannung. Die Doku-Serie schlägt eine Brücke zwischen der militärischen Aufgabe und dem Privatleben vor, während und nach dem Einsatz der Bundeswehr. Die Soldatinnen und Soldaten sprechen über Ängste, Sehnsüchte, den Auftrag an sich und auch den Sinn, den sie in dieser UN-Friedensmission sehen.Neben der Doku-Reihe, die am 4. Januar 2024 um 22:00 Uhr auch im NDR Fernsehen in einer 90-minütige Doku-Variante ausgestrahlt wird, hat ARD-Verteidigungsexperte Kai Küstner einen Podcast für die ARD-Audiothek produziert.erscheint am 29. Dezember. Darin wird aus dem Bundeswehrcamp Castor in Gao, Mali berichtet. Küstner hat die Friedensmission über einen langen Zeitraum journalistisch begleitet und war immer wieder selbst vor Ort im Gespräch mit den Soldaten.